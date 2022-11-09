الناتو: أوكرانيا تحظى بدعم أمريكي قوي من الحزبين

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج أن أوكرانيا تحظى بـ”دعم قوي” من جانب الولايات المتحدة مهما كان الحزب الفائز في انتخابات منتصف الولاية التي أظهرت نتائجها الأولية أن الجمهوريين في موقع جيد للفوز بالغالبية في مجلس النواب.

وقال ستولتنبرج للصحافة بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن: “من الواضح جدًا أن هناك دعمًا قويًا من الحزبين في الولايات المتحدة لمواصلة تقديم دعم لأوكرانيا، وهذا الأمر لم يتغيّر”.

وأثار زعيم الجمهوريين في مجلس النواب في الكونجرس كيفن مكارثي مخاوف بين حلفاء الولايات المتحدة عندما أكد أن حزبه لن يوقع “شيكًا على بياض” لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات.

خلال زيارته لبريطانيا، الأولى لمسؤول أجنبي منذ وصول ريشي سوناك إلى داونينج ستريت، تفقد رئيس الناتو مركز تدريب في جنوب إنجلترا حيث يقوم ضباط بريطانيون وكنديون بتدريب جنود أوكرانيين.

وقال “في عالم خطير، الأمر الأكثر أهمية هو أن تكون أمريكا الشمالية وأوروبا جبهة واحدة في الناتو” وشكر بريطانيا على دورها في الحلف الداعم لأوكرانيا، في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان خلال ولايته الرئاسية مقرّبًا من نظيره الروسي فلاديمير بويتن.

في بداية اللقاء اعتبر سوناك أن الناتو “ركيزة أمن المملكة المتحدة”.