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الناتو: أوكرانيا تواجه وحشية لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

منذ 7 دقائق
ينس ستولتنبرغ

ينس ستولتنبرغ

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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، معتبرًا أن هذه الأخيرة تواجه “وحشية غير مسبوقة منذ عقود”.

وقال في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء: كييف تواجه وحشية لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية جراء الغزو الروسي.

إلى ذلك، رأى أن العالم سيصبح أقل أمناً إن حققت روسيا النصر بالحرب.

مواصلة الدعم

كما أوضح أن القمة ستتفق على برنامج دعم كامل للسلطات الأوكرانية من أجل مساعدتها في ضمان احترام حقها في الدفاع المشروع عن النفس.

كذلك شدد على أهمية استعداد دول الناتو على مواصلة تقديم الدعم إلى كييف، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وكان ستولتنبرغ وصف سابقاً القمة المرتقبة، اليوم بالتاريخية، مؤيداً أن قرارات جذرية سيعلن عنها بشأن وضع الحلف وتسليحه، فضلاً عن الملف الأوكراني بطبيعة الحال.

“قد يستمر سنوات”

يذكر أن الناتو كان حذرا مراراً في السابق من أن الصراع الروسي الأوكراني سيطول، وقد يمتد لسنوات، داعياً إلى الحوار بين موسكو وكييف على الرغم من دعمه الأخيرة بشكل واسع.

فمنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، اصطفت دول الغرب إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد.

فيما عزز الحلف العسكري تواجده في بعض الدول الأوروبية الشرقية، ما أثار حفيظة روسيا، التي باتت تعتبره رأس حملة في الحملة ضدها.

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