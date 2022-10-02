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الناتو: استعادة ليمان تظهر قدرة أوكرانيا على صد القوات الروسية

منذ 7 دقائق
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، الأحد إن استعادة أوكرانيا السيطرة على منطقة ليمان الواقعة داخل الأراضي التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها تُظهر أن الأوكرانيين يحققون تقدما وأن بوسعهم دحر القوات الروسية.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية أن مواصلة دعم الحكومة في كييف هي أفضل وسيلة لمواجهة ما قامت به روسيا من إعلان ضم مناطق من أوكرانيا.

وأعلنت أوكرانيا، الأحد، أنها استعادت السيطرة الكاملة على مركز ليمان للنقل والإمداد بشرق البلاد، ما يمثل أكبر انتصار لكييف في ميدان المعركة منذ أسابيع، وهو الأمر الذي قال مسؤول كبير إنه قد يوفر نقطة انطلاق لمزيد من المكاسب في الشرق.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد في مقطع فيديو قصير عبر قناته على تيليجرام “اعتبارا من الساعة 1230 (0930 بتوقيت جرينتش)، تم تطهير ليمان تماما”.

ولم يصدر تعقيب من القوات المسلحة الروسية اليوم بشأن وضع المدينة. وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت إنها ستسحب القوات من المنطقة “نظرا لوجود تهديد بمحاصرتها”.

وجاءت أحدث انتكاسة مدوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد يوم واحد فقط من إعلانه ضم أربع مناطق تمثل ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا بينها دونيتسك حيث تقع ليمان، إلى جانب وضع المناطق التي جرى ضمها تحت المظلة النووية الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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