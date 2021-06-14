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الناتو: الصين ليست عدوا لكنها تحديا وعلاقتنا مع روسيا عند أدنى مستوياتها

14 - يونيو - 2021
ينس ستولتنبرغ

ينس ستولتنبرغ

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، خلال قمة حلف شمال الأطلسي، المنعقدة في بروكسل، إن الحلف سيواصل الحوار مع روسيا، لافتا إلى أن العلاقة بين روسيا والحلف عند أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وفي نفس السياق أعلن الأمين العام لحلف الناتو، أن الصين باتت تمثل تحديا أمنيا واقتصاديا وسياسيا، مضيفا أن البيان الختامي لقمة الحلف سيعزز استراتيجية جديدة تجاه بكين.

وأوضح أن “الصين ليست عدونا، ولكنها تمثل لنا تحديا”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لأي دولة في الحلف بمفردها أن تتصدى للصين، لذلك سيتم الإعلان عن موقف موحد بشأنها”.

وأضاف: “الصين تقترب منا. نراهم في الفضاء السيبراني، ونرى الصين في إفريقيا، لكننا نرى أيضا الصين تستثمر بكثافة في بنيتنا التحتية الحيوية”.

وقال: “نعلم أن الصين لا تشاركنا قيمنا .. نحتاج للرد معا كتحالف”، مضيفا أن الصين ليست عدوا أو خصما للحلف.

    المصدر :
  • رويترز

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