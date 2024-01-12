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"الناتو": الضربات ضد الحوثيين "دفاعية".. وعلى إيران السيطرة على وكلائها

منذ 53 دقيقة
جماعة أنصار الله الحوثيين

جماعة أنصار الله الحوثيين

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اعتبر متحدث باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، أنّ الضربات التي شنها الجيشان الأميركي والبريطاني ضد الحوثيين في اليمن، كانت “دفاعية وتهدف إلى حماية حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم”.

وأضاف المتحدث: “القوات الحوثية تتلقى دعمًا وإمدادًا وعتادًا من إيران. لذلك على إيران مسؤولية خاصة للسيطرة على وكلائها”.

هذا ولم يشارك حلف شمال الأطلسي في الضربات، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا عضوان في الحلف، كما قدم بلدان عضوان آخران هما هولندا وكندا الدعم للضربات.

ولم يصل بيان الحلف إلى درجة القول إن الحلف المؤلف من 31 دولة عضوًا يدعم الضربات.

يأتي ذلك فيما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين ردًا على هجمات تنفذها الحركة على سفن في البحر الأحمر، في اتساع خطير لنطاق تبعات الحرب في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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