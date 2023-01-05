الناتو: بوتين غيّر خططه وأهدافه في أوكرانيا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الخميس من التقليل من شأن طموحات روسيا والرئيس فلاديمير بوتين وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر أعمال في النرويج “لقد أظهروا استعدادا كبيرا لتحمل الخسائر والمعاناة.

“ليس لدينا ما يشير إلى أن الرئيس بوتين قد غير خططه وأهدافه في أوكرانيا. لذلك من الخطر التقليل من شأن روسيا”.

قتال في الشرق

قدم مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، تقييما للقتال في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، خاصة حول مدينة باخموت التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والتي نالها دمار كبير. ورجح المسؤول استمرار القتال العنيف في المستقبل المنظور، وإن كانت القوات الروسية أحرزت تقدما متزايدا.

وأضاف “القتال لا يزال محتدما… أعتقد أننا يجب أن نتوقع رؤية ما نشهده في باخموت في أماكن أخرى على الجبهة إذ سيكون هناك قتال مستمر في الأشهر المقبلة”.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور إن القوات الأوكرانية خارج باخموت تلحق خسائر فادحة بالروس وإن موسكو تحشد قواتها في المنطقة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الروايات الخاصة بساحة المعركة.