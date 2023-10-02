الناتو: سنفعل ما بوسعنا لدعم أمن الأردن

أكد رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، على أن الحلف سيقوم بكل ما بوسعه لدعم أمن الأردن.

وقال باور خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني الرسمي الأربعاء، إن الأردن أهم حلفاء “الناتو” في الشرق الأوسط.

وأضاف: “الأردن بلد مهم للغاية بالنسبة للناتو، لأسباب عديدة، أبرزها موقعه الجغرافي، ولكونه آمناً ومستقراً، ولأهميته بالنسبة للدول المحيطة به”.

وبين باور أيضاً أن المملكة باتت “أنموذجاً” يحتذى به في مكافحة الإرهاب والتطرف للعديد من دول الشرق الأوسط، والدول الأعضاء في حلف الناتو.

وتابع “يتعين علينا توفير مزيد من الدعم للأردن في ما يتعلق بضمان أمنه ومراقبة حدوده، والوقوف إلى جانبه في محاربة الإرهاب والتطرف”.

والتقى باور الثلاثاء، قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي، في إطار زيارة غير معلنة المدة، يجريها إلى المملكة، وفق بيان للجيش.

زيارة مهمة لدول المنطقة

وليست الزيارة التي يقوم بها المسؤول العسكري مهمة بالنسبة الى أمن الاردن فحسب، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية” – الذي يعاني من النزوح السوري ومن عمليات تهريب المخدرات من سوريا اليه جوا عبر المسيّرات وبرا ايضا- بل هي تُعنى بالواقع في الشرق الأوسط ككل وبالوجود الاميركي فيه.

فقد أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في ختام قمّته التي استضافتها فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في تموز، أنه سيبحث مع الأردن إمكانية إنشاء مكتب ارتباط إقليمي للحلف في عمّان.