"الناتو": فنلندا لم تطلب من الحلف نشر قوات على أراضيها

عشية انضمام هلسنكي رسميًا إلى التحالف، أكد رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور، أنّ فنلندا لم تطلب من أعضاء التكتّل نشر قوات على أراضيها.

وشدد باور على أنّ “مسألة نشرنا قوات في فنلندا” تتوقّف في المقام الأول على قرار فنلندا.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس، أوضح باور أنّه “في الوقت الراهن، لم يرد طلب كهذا. لكن بالطبع قد يرد في المستقبل وعندها ستعيّن علينا البحث فيه”.

هذا وستصبح فنلندا الثلاثاء العضو 31 في حلف شمال الأطلسي، إثر تحوّل تاريخي في استراتيجية عدم الانحياز التي كانت تتّبعها منذ أمد بعيد، في خطوة تضاعف طول الحدود المشتركة بين الحلف وروسيا.