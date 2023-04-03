الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الناتو": فنلندا لم تطلب من الحلف نشر قوات على أراضيها

منذ 43 دقيقة
فنلندا وحلف الناتو

فنلندا وحلف الناتو

A A A
طباعة المقال

عشية انضمام هلسنكي رسميًا إلى التحالف، أكد رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور، أنّ فنلندا لم تطلب من أعضاء التكتّل نشر قوات على أراضيها.

وشدد باور على أنّ “مسألة نشرنا قوات في فنلندا” تتوقّف في المقام الأول على قرار فنلندا.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس، أوضح باور أنّه “في الوقت الراهن، لم يرد طلب كهذا. لكن بالطبع قد يرد في المستقبل وعندها ستعيّن علينا البحث فيه”.

هذا وستصبح فنلندا الثلاثاء العضو 31 في حلف شمال الأطلسي، إثر تحوّل تاريخي في استراتيجية عدم الانحياز التي كانت تتّبعها منذ أمد بعيد، في خطوة تضاعف طول الحدود المشتركة بين الحلف وروسيا.

    المزيد من أخبار العالم

    قيس سعيد
    إثر إشاعات مرضه.. رئيس تونس يردّ ويوجّه بتعيين سفير في سوريا
    الأمم المتحدة
    الأمم المتحدة: خطر استخدام النووي عند أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة
    معارك باخموت
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    المعركة لم تنتهِ بعد.. البيت الأبيض: أوكرانيا لا تزال تقاتل بقوة من أجل باخموت

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا توقّع ليوم غد؟
    مؤشر قياس الزلازل
    زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت
    أسعار المحروقات
    بيان لنقابة أصحاب المحطات... وهذا ما جاء فيه