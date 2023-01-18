الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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الناتو: لا يمكن الاستخفاف بالرئيس بوتين وروسيا تجهز لحرب طويلة

منذ 8 دقائق
حلف شمال الأطسي-الناتو

حلف شمال الأطلسي-الناتو

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أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الأربعاء، أنه لا يمكن الاستخفاف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن روسيا تجهز لحرب طويلة.

وقال الحلف إنه يمكن إيقاف الحرب إذا أراد بوتين ذلك، لكن الرئيس الروسي يعمل على رفع عدد قواته.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا حول زيادة حجم القوات المسلحة الروسية إلى 1.5 مليون خلال 2023-2026.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.

وأوضح أن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جادة، مضيفاً أن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.

وجدد الوزير الروسي التأكيد على أن موسكو مستعدة للنظر في أي مفاوضات “جادة” من الغرب بشأن أوكرانيا، لكنه قال “لا جديد حتى الآن”، وشدد على أنه “لا يمكن إجراء محادثات” مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي في موسكو، دعا لافروف، الناتو مجدداً إلى إزالة بنيته التحتية العسكرية من أوكرانيا والدول الأخرى القريبة من حدود روسيا.

كما وصلت طائرات مراقبة تابعة للناتو إلى رومانيا، الثلاثاء، لتعزيز الجناح الشرقي للحلف العسكري والمساعدة في مراقبة النشاط العسكري الروسي.

وكشف الحلف، الأسبوع الماضي، أنه سينشر طائرات المراقبة المزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا في بوخارست، حيث ستبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف.

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