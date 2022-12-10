الناتو: لن ندخل في مواجهة مباشرة مع روسيا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من خروج القتال في أوكرانيا عن نطاق السيطرة ويصبح حرباً بين روسيا والحلف.

وقال ينس ستولتنبرغ لشبكة البث النرويجية “إن آر كيه”، “الحلف لن يدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا”، مضيفاً “إذا ساءت الأمور، فمن الممكن أن تسوء بشكل رهيب”، وفق ما ورد في مقابلة نشرت الجمعة.

كما أضاف أن “الحرب في أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى حرب شاملة تنتقل إلى حرب كبرى بين الناتو وروسيا… نحن نعمل على ذلك الأمر كل يوم لتجنب ذلك”.

كذلك أردف أنه “لا شك في أن حرباً شاملة هي احتمال”، مشدداً على أنه من المهم تجنب صراع “يشمل المزيد من الدول في أوروبا ويتحول إلى حرب شاملة في أوروبا”، بحسب أسوشييتد برس.

وأضاف “مستقبل أوروبا يمر بلحظات مصيرية واستمرار دعم أوكرانيا مهم”.

وفي وقت سابق الجمعة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل.

كما أضاف أن “احتمالات نشوب صراع في العالم تتزايد، وثمة تداعيات مباشرة لمحاولات النخبة الغربية الحفاظ على هيمنتها السياسية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بكافة السبل”، وفق رويترز.