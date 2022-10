الناتو: نخشى من تورط بيلاروسيا في الحرب الأوكرانية إلى جانب روسيا

عبر حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الجمعة، عن خشيته من تورط بيلاروسيا في الحرب الأوكرانية إلى جانب روسيا.

وأعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه بحث مع رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، التحضير لقمة الناتو العام المقبل في فيلنيوس.

كما قال إنهما ناقشا أهمية دعم الحلف لأوكرانيا، معبرا عن مخاوفه من تورط بيلاروسيا في هذا الصراع.

Good call with President @GitanasNauseda to prepare for next year’s #NATO summit in Vilnius. We discussed the importance of our support to #Ukraine as it faces #Russia’s aggression & concerns about #Belarus’s complicity in this illegal conflict.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 14, 2022