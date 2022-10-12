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الناتو يؤكد استعداده لحرب طويلة في أوكرانيا

منذ 35 ثانية
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2022 1:13 مساءً
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

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أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، أن الحلف مستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، مؤكدًا أن النصر مستحيل في الحرب النووية.

وأوضح في تصريحات لها، أن روسيا تقوم بأكبر تصعيد منذ بداية حربها على أوكرانيا،وأنه جاري بحث كيفية تقديم مزيد من الدعم العسكري إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي أولوية قصوى للحلفاء.

وأكد أن روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة نووية، وأن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية جادة وتوضح الحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية إلى كييف

فيما رد الكرملين، بأن تصريحات أمين عام الناتو تؤكد أن الحلف يقاتل بجانب أوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا والولايات المتحدة لم تقدما أي مبادرات بشأن عقد قمة بين رئيسي البلدين، مشيرًا إلى أن قادة الغرب يستخدمون الخطاب النووي يوميًا وروسيا لن تكون طرفا في ذلك.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الأوكراني، أن بلاده تسلمت منظومة دفاع جوي مضاد للطائرات من ألمانيا، وأنه يتوقع استلام منظومة ناسامز الأمريكية في وقت قريب.

هيماريس الصاروخية وصلت كييف

وأوضح أن 4 وحدات إضافية من منظومة HIMARS الصاروخية وصلت من الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الضربات الصاروخية الروسية قصفت 30% من البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في غضون يومين.

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي، جميع الدول الأعضاء بالاتحاد إلى تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا وخاصة الدبابات.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه رفض إجراءات بوتين غير المقبولة في روسيا، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وإنسانيا عقب “الضربات الروسية.

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