الناتو يؤكد استعداده لحوار "جاد" مع روسيا

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، أنه يسعى إلى مناقشات “جادة” مع موسكو مطلع العام المقبل، لتبديد المخاوف من أفعالها.

وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في مؤتمر صحفي ببروكسل: “ما زلنا مستعدين لإجراء حوار جاد مع روسيا وأعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس (حلف الأطلسي-روسيا) في أسرع وقت ممكن من العام الجديد”.

وتابع “لابد أن يكون الحوار مع روسيا قائما على المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي ويعالج مخاوف الحلف من أفعال روسيا. ولابد أن يُجرى (الحوار) بالتشاور مع شركاء الحلف الأوروبيين ومن بينهم أوكرانيا”.

وأوكرانيا هي نقطة الخلاف الرئيسية بين روسيا والغرب في الوقت الحالي.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا ربما استعدادا للغزو، فيما تؤكد موسكو أن تصرفاتها دفاعية محضة وتتهم كييف والغرب بالتصرفات الاستفزازية.