الناتو يتضامن مع رومانيا بعد حادث قرب حدود أوكرانيا

قال حلف شمال الأطلسي “ناتو” إن أعضاءه عبروا، الأربعاء، عن “تضامنهم الشديد” مع رومانيا بعد أن أبلغتهم بوقوع حادث تضمن سقوط أجزاء مما قد يكون طائرة روسية مسيرة على الأراضي الرومانية.

وأضاف الحلف في بيان “ما زلنا نراقب الوضع عن كثب، ومستمرون في الاتصال الوثيق مع حليفتنا رومانيا”.

وقال وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار، الأربعاء، إن أجزاء من طائرة مسيرة روسية سقطت على أراضي بلاده، وفقاً لما ذكره موقع هوت نيوز نقلا عن شبكة أنتينا 3 سي.إن.إن الإخبارية.

وكانت كييف قد أعلنت يوم الاثنين انفجار طائرات مسيرة روسية في أراض رومانية لكن بوخارست نفت ذلك تماما آنذاك.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في وقت سابق اليوم إن ضربات جوية روسية وقعت على بعد أقل من كيلومتر من حدود بلاده مع أوكرانيا أمس الثلاثاء وسط هجمات مكثفة على ميناء إسماعيل الأوكراني.