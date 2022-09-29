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الناتو يتعهد برد حازم على أي هجمات على الحلفاء

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2022 1:11 مساءً
أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ (رويترز)

أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ (رويترز)

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن أي هجوم متعمد يستهدف البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم، في أعقاب ما وصفها بأعمال “تخريب” استهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم.

وذكر الحلف في بيان “تشير كافة المعلومات المتاحة حاليا إلى أن هذا (التسريب في خطوط غاز) حدث نتيجة أعمال تخريب متعمدة ومتهورة وغير مسؤولة”.

وأضاف “نحن، كحلفاء، ملتزمون بالاستعداد والردع والدفاع في مواجهة الأساليب القسرية في استخدام الطاقة… من جانب جهات حكومية وغير حكومية. وأي هجوم متعمد ضد البنية التحتية الحيوية للحلفاء سيقابل برد موحد وحازم”.

وتتواصل ردود الأفعال الأوروبية على واقعة تسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم تحت البحر واللذين يربطان روسيا بألمانيا، حيث اعتبرها مسؤولون أوروبيون “عملا تخريبيا متعمدا”، وسط تلميحات باحتمال ضلوع روسيا في هذا الأمر.

لكن مسؤولين استخباراتيين غربيين ومصدراً آخر مطلعاً على الحادث أكدوا، اليوم الخميس، أن مسؤولي الأمن الأوروبيين لاحظوا يومي الاثنين والثلاثاء وجود سفن دعم تابعة للبحرية الروسية بالقرب من موقع التسريب، الذي يحتمل أن تكون ناجما عن انفجارات تحت الماء.

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