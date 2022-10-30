الناتو يحث روسيا على تمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية

حث حلف شمال الأطلسي اليوم الأحد موسكو على التمديد العاجل للاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح لأوكرانيا استئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في ظل أزمة غذاء عالمية.

قالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو “يتعين على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين التوقف عن استغلال الطعام كسلاح، وإنهاء حربه غير الشرعية على أوكرانيا”.

وأضافت “نطالب روسيا بإعادة النظر في قرارها وتمديد الاتفاق بشكل عاجل بما يسمح بوصول الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه”.

وأشارت إلى أن جميع أعضاء الحلف سبق أن رحبوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساعدة تركيا.

وتابعت “هذه الصادرات ساعدت في خفض أسعار المواد الغذائية في أرجاء العالم”.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” للأنباء ،السبت، أن روسيا ستوقف مشاركتها في اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من 3 موانئ على البحر الأسود، نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع انتقد فيه “هجوماً إرهابياً” على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كاسحة ألغام تابعة للبحرية أصيبت بأضرار طفيفة من هجوم «ضخم» بطائرة من دون طيار على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، واتهمت المملكة المتحدة بالمساعدة في الهجوم، دون تقديم أدلة. ونفت المملكة المتحدة أي تورط لها.

وبموجب الاتفاق تمكنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود التي توقفت مع الاجتياح الروسي في 24 فبراير (شباط). وتم الاتفاق مبدئياً على سريان اتفاق التصدير الأوكراني لمدة 120 يوماً.