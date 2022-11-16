الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الناتو يحّمل روسيا المسؤولية عن انفجار بولندا

منذ 9 دقائق
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

A A A
طباعة المقال

قال حلف شمال الأطلسي ، الأربعاء،وإن من المرجح أن صاروخا أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني كان السبب في انفجار وقع في شرق بولندا، مضيفا أنه ليس هناك ما يشير إلى هجوم متعمد أو أن روسيا تستعد لعمليات عسكرية هجومية ضد الحلف.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل “ليس هذا خطأ أوكرانيا.. تتحمل روسيا المسؤولية الأخيرة لأنها تواصل حربها غير المشروعة ضد أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال رئيس بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، إن بلاده ليس لديها دليل ملموس لتحدد من أطلق الصاروخ الذي أصاب منشأة حبوب بولندية على بعد نحو ستة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم تستهدف كييف خلال الضربات الواسعة التي نفذتها أمس الثلاثاء. وخلافا لذلك، أفاد صحفيو رويترز في المدينة بوقوع ضربات صاروخية استهدفت مبان سكنية وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء المدينة أمس خلال بعض أعنف الهجمات منذ بدء الصراع قبل تسعة أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم بولندا
الرئيس البولندي: الصاروخ الذي أصاب قرية من طراز إس-300
علم إيران
إيران تحمل إسرائيل مسؤولية هجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان
الاحتجاجات متواصلة في إيران تنديدا بمقتل مهسا أميني
إنتفاضة إيران
القضاء الإيراني يحكم بإعدام ثلاثة محتجين مناهضين للحكومة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان التركي نور الدين أوتشار
تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
كريستيانو رونالدو
مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون
انفجار في تركيا
بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول