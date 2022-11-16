الناتو يحّمل روسيا المسؤولية عن انفجار بولندا

قال حلف شمال الأطلسي ، الأربعاء،وإن من المرجح أن صاروخا أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني كان السبب في انفجار وقع في شرق بولندا، مضيفا أنه ليس هناك ما يشير إلى هجوم متعمد أو أن روسيا تستعد لعمليات عسكرية هجومية ضد الحلف.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل “ليس هذا خطأ أوكرانيا.. تتحمل روسيا المسؤولية الأخيرة لأنها تواصل حربها غير المشروعة ضد أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال رئيس بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، إن بلاده ليس لديها دليل ملموس لتحدد من أطلق الصاروخ الذي أصاب منشأة حبوب بولندية على بعد نحو ستة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم تستهدف كييف خلال الضربات الواسعة التي نفذتها أمس الثلاثاء. وخلافا لذلك، أفاد صحفيو رويترز في المدينة بوقوع ضربات صاروخية استهدفت مبان سكنية وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء المدينة أمس خلال بعض أعنف الهجمات منذ بدء الصراع قبل تسعة أشهر.