الناتو يزيد عدد جنود قوة الرد السريع إلى 300 ألف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين إن الحلف سيضع مزيدا من قواته في حالة تأهب قصوى ليصل قوامها إلى أكثر من 300 ألف.

وأبلغ الصحفيين قبل قمة الحلف في مدريد والتي تعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي “سنغير قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي وسنضع مزيدا من الجنود في حالة تأهب قصوى ليصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف”.

ويبلغ قوام قوة الرد السريع التابعة للحلف حتى الآن نحو 40 ألف جندي.

قمة مجموعة السبع

وتعهدت مجموعة السبع بتقديم دعم متواصل لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

وقالت المجموعة في بيان صادر عن اجتماعها في قصر إلماو في ألمانيا اليوم الاثنين “سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا والوقوف بجانبها طالما لزم الأمر”.

وقد حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة دول مجموعة السبع الاثنين على “بذل أقصى الجهود” لإنهاء الحرب في بلاده قبل نهاية العام، كما أفادت مصادر داخل قمة المجموعة المقامة في قصر إلماو في ألمانيا.

وذكرت المصادر أن زيلينسكي الذي تحدث عبر الفيديو خلال اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع “كانت لديه رسالة قوية جدا قائلا إنه يتعين علينا بذل قصارى جهدنا لمحاولة إنهاء هذه الحرب قبل نهاية العام”، مشيرا أن القتال سيصبح أصعب حينما يأتي “الشتاء القارس” في أوكرانيا.

وأوضحت المصادر نفسها أنه “أصر أيضا على ضرورة تشديد العقوبات ضد روسيا” مشيرا إلى أهمية “عدم تخفيف الضغط، ومواصلة فرض عقوبات مكثفة على روسيا”.