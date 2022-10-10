الناتو يستنكر الهجمات الروسية "المروعة" على أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن الحلف يستنكر هجمات روسيا على أهداف مدنية في أوكرانيا.

وأضاف في تغريدة “تحدثت مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ونددت بالهجمات الروسية المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا”.

وأضاف “سيواصل حلف الأطلسي دعم الشعب الأوكراني الشجاع للرد على عدوان الكرملين مهما استغرق الأمر ذلك”.

وفي وقت سابق صباح الإثنين، قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 24 آخرون، إثر انفجارات هزت العاصمة كييف.

وقالت وزارة الداخلية إن الضحايا وقعوا جراء قصف استهدف منطقة شيفتشينكيفسكي وسط كييف التي تضم البلدة القديمة ومكاتب حكومية.

وصباحا، نشرت ليزيا فاسيلينكو، عضو البرلمان الأوكراني، صورة على تويتر تظهر انفجارا واحدا على الأقل قرب المبنى الرئيسي لجامعة كييف الوطنية وسط العاصمة.

ووقعت الانفجارات في كييف غداة اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ”هجوم إرهابي” على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق الروسية، مساء الأحد، إنه “ما من أدنى شك في أنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية”.