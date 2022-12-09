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"الناتو" يُحذّر: نزاع أوكرانيا قد يتحوّل إلى "حرب كبرى" مع روسيا

منذ ساعة واحدة
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ

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على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التوتر بين موسكو والغرب، أعرب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ عن مخاوفه من تحول النزاع في أوكرانيا إلى “حرب كبرى” بين حلف الناتو وروسيا.

ستولتنبرغ قال في حديث لقناة NRK النرويجية، اليوم الجمعة: “إذا سارت الأحداث باتجاه غير صحيح، من شأنها أن تسير باتجاه غير صحيح للغاية”، وأضاف أن “هذه حرب رهيبة في أوكرانيا. وهذه هي الحرب التي قد تصبح حربًا واسعة النطاق، وتتحول إلى حرب كبرى بين الناتو وروسيا”.

كما أكد: “نحن نعمل كل يوم لتفادي ذلك”، مضيفا أنه “بلا شك تعتبر حربا واسعة النطاق محتملة”، وشدد على أنه من المهم تجنب نزاع “يشارك فيه المزيد من البلدان في أوروبا ويتحول إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا”.

 

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