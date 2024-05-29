الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الناخبون في جنوب أفريقيا يصوتون في انتخابات قد تفضي لخسارة المؤتمر الوطني للأغلبية

منذ 45 دقيقة
علم جنوب أفريقيا

علم جنوب أفريقيا

A A A
طباعة المقال

بدأ الناخبون في جنوب أفريقيا التصويت اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، في انتخابات قد تشكل نقلة سياسية كبرى إذا فقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الأغلبية كما تشير استطلاعات للرأي.

يختار الناخبون تسعة مشرعين محليين وأعضاء برلمان على مستوى البلاد سيختارون بدورهم الرئيس المقبل.

وإذا حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أقل من 50 بالمئة من الأصوات على مستوى البلاد سيضطر للسعي لشريك أو أكثر لتشكيل ائتلاف حاكم سيكون الأول في 30 عاما منذ أن جاء للسلطة بزعامة نيلسون مانديلا بنهاية الفصل العنصري.

وفتحت مراكز الاقتراع في الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش وتغلق في 1900 بتوقيت جرينتش. وهناك أكثر من 27 مليون ناخب مسجل من بين السكان البالغ عددهم 62 مليون نسمة تقريبا.

ومن المتوقع أن تبدأ مفوضية الانتخابات في إصدار نتائج جزئية خلال ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع ولديها سبعة أيام لإعلان النتائج النهائية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصليب الاحمر
أكبر شبكة إنسانية في العالم تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2024 و2025 بعد أداء "قوي" في الربع/1
سبائك ذهب
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات والأنظار على التضخم

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!