الناخبون في جنوب أفريقيا يصوتون في انتخابات قد تفضي لخسارة المؤتمر الوطني للأغلبية

بدأ الناخبون في جنوب أفريقيا التصويت اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، في انتخابات قد تشكل نقلة سياسية كبرى إذا فقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الأغلبية كما تشير استطلاعات للرأي.

يختار الناخبون تسعة مشرعين محليين وأعضاء برلمان على مستوى البلاد سيختارون بدورهم الرئيس المقبل.

وإذا حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أقل من 50 بالمئة من الأصوات على مستوى البلاد سيضطر للسعي لشريك أو أكثر لتشكيل ائتلاف حاكم سيكون الأول في 30 عاما منذ أن جاء للسلطة بزعامة نيلسون مانديلا بنهاية الفصل العنصري.

وفتحت مراكز الاقتراع في الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش وتغلق في 1900 بتوقيت جرينتش. وهناك أكثر من 27 مليون ناخب مسجل من بين السكان البالغ عددهم 62 مليون نسمة تقريبا.

ومن المتوقع أن تبدأ مفوضية الانتخابات في إصدار نتائج جزئية خلال ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع ولديها سبعة أيام لإعلان النتائج النهائية.