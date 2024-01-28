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الناس سئموا الحروب.. بابا الفاتيكان يدعو ويحث على احترام المدنيين

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يناير - 2024 4:15 مساءً
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دعا بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأحد إلى احترام المدنيين في مناطق الصراع، وقال إن الناس سئموا الحروب التي وصفها بأنها “كارثة للشعوب وهزيمة للإنسانية”.

وبعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس دعا بابا الفاتيكان إلى السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى ميانمار، وقال إنه يجب احترام السكان أيضا في الشرق الأوسط الذي تضرر من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأشار بابا الفاتيكان فرنسيس أيضا إلى معاناة السكان في أوكرانيا.

ويواجه الجيش في ميانمار، الذي أطاح بحكومة منتخبة في عام 2021، تحالفا من جماعات لها خبرة قتالية واسعة تسعى إلى إنهاء سيطرته على مناطقها منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وقال البابا فرنسيس أيضا إنه تلقى “بسعادة” نبأ إطلاق سراح مجموعة من الأشخاص، من بينهم ست راهبات، في هايتي بعد أسبوع تقريبا من خطفهم. وكان دعا الأسبوع الماضي إلى إطلاق سراحهم.

    المصدر :
  • رويترز

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