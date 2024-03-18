الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الناطق باسم جيش الاحتلال: هجوم صاروخي على إيلات

منذ 50 دقيقة
إحدى المناطق في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر

إحدى المناطق في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر

A A A
طباعة المقال

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مدينة إيلات، المطلة على خليج العقبة، تعرضت لقصف جوي فجر الإثنين.

وأوضح الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان أن “هدفا جويا مشبوها عبر البحر الأحمر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة شمالي مدينة إيلات”.

وأضاف البيان أنه “تمت مراقبة الهدف من قبل قوات القوات الجوية ولم تحدث أضرار ولم تقع إصابات”، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وتتعرض إيلات باستمرار لهجمات غالبا ما يتبناها الحوثيون. كما نفذوا حصارا على ميناء إيلات، من خلال منع السفن من التوجه إليه واستهدافها بالصواريخ والمسيرات عند مرورها بمضيق باب المندب.

ودفع هجوم الحوثيين وتهديداتهم الشركات العالمية الكبرى إلى وقف عبور سفنها بالبحر الأحمر، أو تغيير مساراتها بالالتفاف حول جنوب أفريقيا.

وأعلنت إدارة ميناء إيلات أن النشاط الملاحي انخفض بنسبة 85 بالمئة منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وعلى المدينة نفسها.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

مشهد عام لمدينة القاهرة
دبلوماسي صيني يعد المصريين بملايين الوظائف
بـ 20 طناً من القنابل.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف كيف استهدف "رجل الظل" في حماس
قوات الجيش السوداني
اشتباكات السودان
أمريكا تحذر من عودة "المتشددين" للمشهد السوداني

الأكثر قراءة

عناصر من قوى الأمن
مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
الرئيس الأمريكي جو بايدن
حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
الوزير بسام مولوي
قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات