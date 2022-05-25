الناقلة الإيرانية المحتجزة “لانا”.. اليونان تحسم أمرها بشأن النفط المصادر عليها

أعلنت اليونان، الأربعاء، أنها ستسلم إلى الولايات المتحدة حمولة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة النفط “لانا” التي احتجزتها السلطات اليونانية في منتصف أبريل بناء على طلب القضاء الأميركي، في قرار سارعت طهران إلى التنديد به.

وفي 19 أبريل احتجزت السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا ناقلة نفط روسية تدعى بيغاس (تغير اسمها بعد أيام قليلة إلى لانا)، وذلك تنفيذا لعقوبات أصدرها الاتحاد الأوروبي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفادت تقارير يومها بأن الناقلة كانت محملة بـ115 ألف طن من النفط الإيراني.

والأربعاء، قالت متحدثة باسم شرطة الموانئ اليونانية لوكالة فرانس برس إنه “بناء على طلب من القضاء الأميركي، يجب نقل النفط إلى الولايات المتحدة على حساب هذا البلد”.

وسارعت طهران إلى الاحتجاج بشدة على هذا القرار، واصفة مصادرة الشحنة النفطية بأنها “قرصنة”.

وطلبت وزارة الخارجية الإيرانية ليل الثلاثاء عبر المنظمة البحرية الدولية من الحكومة اليونانية الإفراج عن الناقلة وطاقمها، مؤكدة أن الولايات المتحدة قامت بـ”تفريغ الحمولة من السفينة مساء الثلاثاء”.

واستدعت طهران القائم بالأعمال اليوناني في إيران بعد احتجاز أثينا السفينة الإيرانية.

وحوصرت السفينة بيجاس وطاقمها البالغ عددهم 19 روسيًا بالقرب من كاريستوس على الساحل الجنوبي لإيفيا.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على الشركات الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.