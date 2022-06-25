النرويج... التحقيق بحادثة أوسلو باعتبارها عملا إرهابيا!

قال متحدث باسم شرطة أوسلو لرويترز إن السلطات تحقق في حادث إطلاق نار في المدينة قُتل فيه شخصان وأصيب كثيرون آخرون السبت باعتباره عملا إرهابيا.

كانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي وفي شوارع قريبة في العاصمة النرويجية. وأضافت أنه تم اعتقال شخص يشتبه بأنه المرتكب الوحيد للهجوم.

وقالت محطة إن.أر.كيه ووسائل إعلام محلية أخرى إن إطلاق النار وقع في حانة لندن، وهي حانة شهيرة للمثليين وملهى ليلي في وسط المدينة.

وأضافت الشرطة أنه اعتقال مشتبه به في مكان قريب. ولم يعرف على الفور الدافع وراء الهجوم.

وقالت شرطة أوسلو على تويتر “تأكد مقتل شخصين”.

وأفادت الشرطة للصحفيين في مكان الحادث إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.