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النرويج.. الملك هارالد سيقلل مشاركاته في الفعاليات الرسمية

منذ 36 دقيقة
ملك النرويج هارالد

ملك النرويج هارالد

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أفاد القصر الملكي في النرويج، اليوم الاثنين 22 نيسان/أبريل 2024، إن الملك هارالد (87 عاما) سيقلل عدد الفعاليات الرسمية التي سيشارك فيها بشكل دائم.

وتعرض الملك لوعكة صحية دخل على إثرها للمستشفى في فبراير شباط بعد إصابته بعدوى خلال قضاء عطلة في ماليزيا وحصل بعد ذلك على جهاز لتنظيم ضربات القلب للتعويض عن تباطؤ في معدل ضربات القلب.

واستأنف الملك واجباته الدستورية في إدارة الدولة اليوم الاثنين بعد أن قضى أكثر من شهرين من عطلة مرضية.

وقال القصر في بيان “سيعدل الملك برنامجه المستقبلي، ليتناسب مع سنه. وسيتضمن ذلك تقليل دائم في عدد ونطاق الأنشطة التي سيشارك فيها الملك”.

وتولى ولي العهد الأمير هاكون مهام والده خلال فترة غيابه.

    المصدر :
  • رويترز

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