النرويج تتحرك لزيادة إنتاجها من الغاز حتى نهاية العقد الحالي

قال تيري أوسلاند وزير الطاقة النرويجي (الثلاثاء 23-8-2022) إن بلاده تعتزم الحفاظ على مستوى إنتاجها المرتفع من الغاز حتى نهاية العقد الحالي في الوقت الذي تعتزم فيه أوروبا التخلي عن الواردات الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف أوسلاند في مقابلة مع رويترز “أتوقع أن نتمكن من الحفاظ على مستويات الإنتاج التي نحن عليها الآن حتى 2030”.

وقال “نرى أن هناك مشاريع وخططا للتطوير والتشغيل قادمة الآن يمكن أن تساعد في الحفاظ على كميات الغاز المرتفعة في المستقبل”.

ومن المتوقع أن تنتج النرويج نحو 122 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، وفقا لتوقعات رسمية صدرت في مايو أيار، بزيادة قدرها ثمانية بالمئة عن عام 2021، وربما يتجاوز الرقم القياسي المسجل قبل خمس سنوات.

وتوقعت مديرية البترول النرويجية في يناير كانون الثاني أن يصل إنتاج الغاز إلى 118 مليار متر مكعب في عام 2026، أو دون المستويات الحالية.

والنرويج هي الآن أكبر موًرد للغاز إلى أوروبا، وفقا لبيانات رفينيتيف ايكون، متجاوزة روسيا التي خفضت شحنات الغاز.