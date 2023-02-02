النرويج تحظر مظاهرة لحرق القرآن الكريم

قالت الشرطة النرويجية (الخميس 2-2-2023) إنها قررت حظر مظاهرة كان من المقرر تنظيمها أمام السفارة التركية في أوسلو غدا الجمعة لأسباب أمنية.

وكانت صحيفة فيردينس جانج النرويجية ذكرت في وقت سابق أن مجموعة من المتظاهرين المناهضين للإسلام خططوا لحرق نسخة من المصحف في المظاهرة، في تكرار لوقائع مماثلة حدثت الشهر الماضي في السويد والدنمرك.

وقال مفتش شرطة أوسلو مارتن ستراند في بيان “تؤكد الشرطة أن حرق المصحف لهو تعبير سياسي مشروع في النرويج، لكن هذا الحدث (المظاهرة) لا يمكن أن تمضي قدما لمخاوف أمنية”.

يشار إلى أن زعيم حزب “الخط المتشدد” اليميني المتطرف في الدنمارك، راسموس بالودان، كان قد أقدم على حرق نسخة من المصحف الشريف في الحادي والعشرين من يناير الماضي، أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأثار التصرف الشنيع من اليميني المتطرف بالودان، ردود فعل عالمية استنكرت أفعال الكراهية والإساءة لدين الإسلام ولعموم المسلمين في العالم، حيث اعتبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن “حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية”.

وأضاف كريسترسون: “أريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم”.