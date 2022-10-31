الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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النرويج ترفع درجة تأهبها العسكري ردا على الحرب بأوكرانيا

منذ 9 دقائق
الجيش النرويجي

الجيش النرويجي

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قال رئيس وزراء النرويج، الإثنين، إن بلاده سترفع حالة تأهب جيشها بدءا من غد الثلاثاء وستعزز الإجراءات الأمنية في مواجهة الحرب في أوكرانيا.

والنرويج حاليا هي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي مستأثرة بنحو ربع واردات التكتل بعد تقلص التدفقات الروسية.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستوره في مؤتمر صحفي “هذا أخطر وضع أمني منذ عقود”.

ومضى يقول “لا توجد مؤشرات على أن روسيا توسع حربها إلى دول أخرى لكن التوترات المتزايدة تجعلنا أكثر عرضة للتهديدات والعمليات الاستخباراتية وحملات التأثير”.

ونشرت النرويج جيشها لأول مرة لحماية المنصات البحرية والمنشآت البرية بعد حدوث تسريب في خط أنابيب نورد ستريم في 26 سبتمبر أيلول وتلقت دعما من القوات البحرية البريطانية والفرنسية والألمانية.

    المصدر :
  • رويترز

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