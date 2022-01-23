النرويج تعلن بدء محادثات بين “طالبان” وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني

أعلنت الحكومة النرويجية عن بدء محادثات في أراضيها بين ممثلين عن حركة “طالبان” والمجتمع المدني الأفغاني.

وأكدت الخارجية النرويجية اليوم الأحد أن المحادثات التي ستتركز على قضايا حقوق الإنسان في أفغانستان انطلقت وراء الأبواب المغلقة في فندق Soria Moria بضواحي العاصمة أوسلو.

ويشارك في المحادثات وفد رفيع المستوى من “طالبان” برئاسة وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها الحركة، أمير خان متقي، وهو أول وفد من “طالبان”، في أول زيارة من نوعها إلى أوروبا منذ عودة الحركة إلى سدة الحكم في كابل في شهر أغسطس الماضي.

وستستغرق زيارة وفد “طالبان” إلى النرويج ثلاثة أيام وسيلتقي الوفد في اليوم الأول مع ناشطات وصحفيين وغيرهم من الممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني، ثم سيجري الاثنين والثلاثاء محادثات مع دبلوماسيين غربيين.

وسبق أن ذكرت الخارجية النرويجية أنها نظمت هذه الزيارة بهدف تجنيب أفغانستان كارثة إنسانية كبرى، واشترطت لتنظيمها استعداد “طالبان” للقاء ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني، مشددة على أن هذه الزيارة لا تعني بتاتا اعتراف أوسلو بالحركة كسلطة شرعية في أفغانستان.