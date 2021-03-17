النرويج تعلن دخولها موجة ثالثة من كورونا

أعلن وزير الصحة النرويجي بنت هويه، أن تسجيل رقم قياسي في عدد المصابين بفيروس كورونا أمس الثلاثاء يشي بدخول البلاد موجة ثالثة من الوباء، منوها بإمكانية تشديد الإجراءات الصحية.

ونقلت قناة NRK TV عن بنت قوله: “لقد دخلنا الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لكنني أعتقد أنه يمكننا التعامل مع ذلك بنجاح مرة أخرى”.

وخلال اليوم الماضي، بلغت الزيادة في عدد المصابين في النرويج 1156 حالة، منها 495 في العاصمة أوسلو، وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها الزيادة اليومية عتبة الألف شخص منذ بداية الوباء بعد الحد الأقصى السابق 930 حالة بلغته في يناير. ووصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 82,4 حالة.

وقال الوزير: “نرى أن انتشار سلالة معدية أكثر للفيروس أدى إلى زيادة حادة في عدد الإصابات، خاصة في أوسلو. لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر صرامة” في البؤر الأساسية، محذر من أنه إذا لم يتحسن الوضع، فسيستوجب ذلك اتخاذ إجراءات جديدة على المستوى الوطني.

وتعلق سلطات النرويج آمالا على حملة التطعيم التي قد تلقى جراءها أكثر من 488,3 ألف من سكان البلاد الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن.

وكانت النرويج قد أوقفت الخميس الماضي استخدام لقاح “أسترازينيكا” السويدي البريطاني، على خلفة اكتشاف آثار جانبية خطيرة لدى بعض المطعمين به، وذلك بحسب “نوفوستي”