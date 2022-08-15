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النرويج تُوَردُ كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا

منذ 17 دقيقة
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قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره اليوم الواقع في 15 آب 2022 إن النرويج توًرد كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا وإن أي زيادة إضافية ستعتمد على تحقيق اكتشافات جديدة.

وعززت النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، صادراتها من الغاز هذا العام للاستفادة من أسعار قياسية ومساعدة أوروبا في استبدال بعض الأحجام التي فقدتها عندما كبحت روسيا الإمدادات.

وأبلغ ستوره مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المستشار الألماني أولاف شولتس “النرويج تسلم أكبر قدر ممكن من الغاز لألمانيا.”

وقال “في المجمل، نحن نزيد صادراتنا من الغاز مقارنة بما كان لدينا في البداية بما يقرب من 10%، وهو في الواقع الحد الأقصى، وعليه فإننا سنبذل كل ما في وسعنا مع الشركات للحفاظ على مستوى مرتفع.”

وأضاف أن أي زيادة أخرى ستعتمد على إيجاد وتطوير موارد إضافية.

ورحب المستشار الألماني بمسعى النرويج.

وقال شولتس “أنا ممتن جدا لكم وللحكومة النرويجية على استعدادكم لتوسيع قدرات الإنتاج بسرعة ودفع المستويات إلى ما هو ممكن من الناحية الفنية. ذلك يساعدنا الآن.”

    المصدر :
  • رويترز

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