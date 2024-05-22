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النرويج ستعترف اليوم بدولة فلسطينية

منذ 14 دقيقة
علم النرويج

علم النرويج

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نقلت قناة إن.آر.كيه الرسمية وصحيفة أفتنبوستن اليومية عن مصادر لم تسمها أن الحكومة النرويجية ستعلن اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء النرويجي ووزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.

وقال مصدر مطلع أمس الثلاثاء إن الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم أيضا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وتقول هذه الدول إن حل الدولتين ضروري لإحلال السلام الدائم في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ووزير خارجية النرويج مؤتمرا صحفيا في الساعة في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش اليوم بخصوص الشرق الأوسط.

تتزامن هذه الخطوة مع شن القوات الإسرائيلية هجمات على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الأشخاص وقاد لتقليص حاد في تدفق المساعدات مما يفاقم من خطر حدوث مجاعة.

وتقول النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة إنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا إذا كان لذلك تأثير إيجابي في تحريك عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وسعت النرويج للتوسط في إحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عدة مناسبات في العقود الماضية.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستوره الشهر الماضي إن بلاده مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية لكنها لم تقرر بعد التوقيت.

    المصدر :
  • رويترز

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