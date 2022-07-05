النرويج.. عمال النفط والغاز يهدّدون بتصعيد الإضراب

حذّرت نقابة “ليدرن” لعمال النفط والغاز في النرويج من تصعيد الإضراب الذي بدأ مع منتصف ليل الاثنين 4 تموز، مؤكدةً أنه سيتم قطع إنتاج النفط والغاز في النرويج كأحد آثار هذا الإضراب.

في هذا السياق، أفاد موقع “يورو نيوز” بأن عمال الأوفشور النرويجيون بدأوا إضرابا الثلاثاء 5 تموز، من شأنه أن يخفض إنتاج النفط والغاز في البلاد، وفقا لما ذكرته النقابة التي تقود الإضراب الصناعي.

ويتزامن الإضراب، الذي يطالب فيه العمال برفع الأجور لتعويض ارتفاع التضخم، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، بسبب شح إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل خاص بعد تقليص الصادرات الروسية.

وأكد “أودون إنجفارتسن” زعيم نقابة ليدرن في تصريحات صحفية أن الإضراب بدأ، مشيرًا إلى أن الأطراف المفاوضة لم تحرز تقدما، وقد بدأ الإضراب في منتصف الليل.

وقالت رابطة النفط والغاز النرويجية على موقعها الإلكتروني إن الإضراب سيكون له “تأثير كبير على صادرات الغاز، بحيث ستفقد حوالي 1% من صادرات الغاز اليومية للنرويج”.

الى ذلك، لفتت الشركة الى أن شركة “Equinor” المشغلة للمنصات بدأت إغلاق ثلاثة حقول في بحر الشمال نتيجة الإضراب، ومن المقرر أن يمتد التوقف في ثلاثة حقول – “Gudrun” و”Oseberg South” و”Oseberg East” – إلى ثلاثة حقول أخرى – “Kristin” و”Heidrun” و”Aasta Hansteen” – من منتصف ليل الأربعاء.

يأتي ذلك فيما أعلنت ليدرن، في وقت سابق، أنها ستزيد من تصعيد الإضراب الصناعي اعتبارًا من 9 يوليو/ تموز، ما أدى إلى إضراب العمال في ثلاث منصات أخرى.

وهذا يعني أنه قد يتم إغلاق ما يقرب من ربع إنتاج الغاز في النرويج بحلول يوم السبت، بالإضافة إلى حوالي 15% من إنتاجها النفطي.

وقالت الحكومة النرويجية إنها تتابع الصراع “عن كثب”، ويمكن أن تتدخل لوقف الإضراب إذا كانت هناك ظروف استثنائية.