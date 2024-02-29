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النرويج.. قتيل و5 جرحى جراء تحطم هليكوبتر

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 29 - فبراير - 2024 9:18 صباحًا
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قالت الشرطة النرويجية الخميس إن شخصا لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون عندما تحطمت طائرة هليكوبتر في المحيط قبالة غرب النرويج.

وأوضح مسؤولون أن الطائرة سيكورسكي إس-92 التي تشغلها شركة بريستو النرويجية كانت في مهمة تدريب على البحث والإنقاذ أمس الأربعاء 28\2\2024 عندما وقع الحادث.

وذكرت الشرطة في بيان الخميس أن أفراد الإنقاذ انتشلوا الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة من البحر، إلا أنه تم الإعلان لاحقا عن وفاة أحدهم في المستشفى.

وأضافت الشرطة أن إصابة أحد الناجين طفيفة، فيما تتفاوت إصابات الأربعة الآخرين.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث. وقالت شركة سيكورسكي، التي صنعت الطائرة، أمس الأربعاء إن السلامة هي أولويتها القصوى وإنها مستعدة لدعم التحقيق. وسيكورسكي تابعة للوكهيد مارتن.

وأوضحت مجموعة إكوينور للطاقة أن الطائرة متخصصة في البحث والإنقاذ وكانت تقدم عادة الخدمات للمنصات في حقل أوسبرج للنفط والغاز التابع للشركة في بحر الشمال.

    المصدر :
  • رويترز

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