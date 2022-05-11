النساء تتحدّين حركة طالبان بعد أوامر تغطية وجوههنّ

أثار قرار حركة طالبان إجبار النساء على تغطية وجوههن في الأماكن العامة موجة من الاستنكار الداخلي والخارجي، وتعرّضت الحركة لانتقادات بأنها عادت الى حكمها السابق المتشدد بعد استلامها مقاليد الحكم في أفغانستان أواخر الصيف الماضي.

وأفادت وكالة رويترز بأنّ العديد من النساء في العاصمة الأفغانية قاومن العودة إلى تغطية وجوههن بالكامل في الأماكن العامة ،في تحدّ لأوامر حركة طالبان الحاكمة، بينما بقيت أخريات في المنزل ووضعت بعضهن كمامات كوفيد-19 على أي حال.

وتستهدف عواقب العصيان أقرب أفراد الأسرة للمرأة من الذكور، وتتراوح من التحذير إلى السجن.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي غدًا الخميس لمناقشة الأمر وقالت الولايات المتحدة إنها ستزيد الضغط على إدارة طالبان.

وفي كابول، وهي واحدة من أكثر المناطق تحررا في أفغانستان، كانت هناك مؤشرات على مقاومة النساء لهذه الأوامر.

ووقعت مظاهرتان على الأقل هذا الأسبوع، حيث انتقد المتظاهرون المحاولات المتزايدة للحد من مشاركة النساء في الحياة العامة.

في هذا السياق، قال بائع للبرقع في كابول لرويترز في الأيام التي تلت الإعلان إن البائعين رفعوا الأسعار بنحو 30 بالمئة، لكن الأسعار هبطت منذ ذلك الحين إلى حوالي 1300 أفغاني (15 دولارا) بسبب عدم وجود زيادة في الطلب.

وأضاف “تفضل معظم النساء شراء الحجاب وليس البرقع. البرقع أمر جيد بالنسبة لطالبان لكنه الخيار الأخير للمرأة”.

وأفادت طالبة جامعية في شمال أفغانستان بأن مسؤولي الجامعة أصبحوا أكثر صرامة منذ يوم السبت فيما يتعلق بقواعد الزي، وقالوا لها يوم الاثنين إن حجابها الملون غير مقبول وعليها ارتداء اللون الأسود بالكامل.

وكانت فهيمة، وهي امرأة تعيش في مقاطعة هرات بغرب البلاد، تدير شركة قبل أن تتولى طالبان زمام الأمور لكن عليها الآن انتظار عودة ابنها المراهق إلى المنزل من المدرسة حتى تتمكن من مغادرة المنزل معه لمجرد شراء البقالة.

وقالت “بالكاد أستطيع مغادرة المنزل”.