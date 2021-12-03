النشاط الروسي المتزايد على الحدود مع أوكرانيا يقلق الغرب

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إن النشاط الروسي المتزايد على الحدود مع أوكرانيا أدى إلى توتر الغرب، مشيرة إلى أن هذه المرة الثانية هذا العام التي تحشد فيها موسكو قوات بالقرب من حدودها مع كييف.

ورأت الصحيفة أن السبب وراء قلق الحكومات الغربية والمحللين المستقلين هو التحذير الصارخ الذي أصدره وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء الماضي؛ من أن روسيا وضعت خططا لهجوم ”واسع النطاق“، في تصريح دعمته تحليلات سياسية وتقييمات استخباراتية غربية.

وأضافت أن هناك روايات تفيد بأن بايدن كان قلقا منذ أسابيع، لكن الجهود المبذولة لتهدئة الأجواء المشحونة – بما في ذلك اجتماع أمس بين بلينكين ونظيره الروسي، سيرغي لافروف – باءت بالفشل؛ مما يشير إلى أن روسيا تريد استمرار الأزمة.

وتابعت ”الغارديان“ في تحليل لها: ”يصف الخبراء الحشد الروسي الأخير بأنه (أكثر خطورة بكثير) مما شوهد في أبريل الماضي؛ لأن هناك بعض الأدلة على استعدادات قتالية ذات مغزى، لا سيما في التعديلات الميدانية التي تمارسها الدروع الروسية“.

وأردفت: ”يعكس الحشد الروسي حقيقة أن الكرملين قد فزع من بعض مشتريات الأسلحة الأوكرانية الأخيرة من الغرب.. ومصدر القلق الخاص لموسكو هي صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات وطائرات TB2 Bayraktar التركية، وكلاهما يهدف إلى تدمير الدروع الروسية“.

واستطردت الصحيفة البريطانية: ”من السهل القول إن التطورات الأخيرة صممت من قبل روسيا لاختبار عزم الغرب والولايات المتحدة، خاصة وأن حكومة ألمانية جديدة ذات ميول يسارية تستعد لتولي زمام الأمور.. ومع ذلك، يؤكد الدبلوماسيون الغربيون أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، وبالتالي لا يوجد التزام بالدفاع عن البلاد إذا تعرضت للهجوم“.

واختتمت بالقول: ”لا يزال من الصعب تخيل هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا، ومن المرجح أن يكون هدف موسكو حتى الآن دبلوماسيا فقط“.