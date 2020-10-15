النظام الروسي لتوفير الأوكسجين في محطة الفضاء الدولية خارج الخدمة

،أفادت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) “وكالة الحصافة الفرنسية” عن عطل في النظام الروسي لتوفير الأوكسجين في محطة الفضاء الدولية مما وضعها خارج الخدمة، مع الإشارة إلى أن لا خطر على الطاقم.

وأوضحت الخدمة الإعلامية في “روسكوسموس” أن “نظام تزويد الأوكسجين “إلكترون-في ام” الموجود في وحدة زفيزدا الروسية في محطة الفضاء الدولية تعطل في 14 تشرين الأول 2020 عند الساعة 23,31″ (20,31 بتوقيت غرينيتش).

وأعلنت أن “نظاما ثانيا في الوحدة الأميركية يعمل كالمعتاد ولا خطر على أمن الطاقم ومحطة الفضاء الدولية”.

ومن المرتقب أن يقوم الطاقم “بأعمال تصليح في الوحدة في 15 تشرين الأول (اليوم)”.

وكانت مركبة “سويوز ام اس-17” وعلى متنها الأميركية كايثلن روبنز والروسيان سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفرتشكوف قد التحمت أمس بمحطة الفضاء الدولية بعد إقلاعها من قاعدة بايكونور في كازاخستان.

وانضم الرواد إلى كريس كاسيدي (ناسا) وأناتولي إيفانيتشين وإيفان فاغنر (روسكوسموس) الذين من المرتقب أن يعودوا إلى الأرض في 22 تشرين الأول الحالي.