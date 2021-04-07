السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النظام السوري قد يتوقف عن التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

7 - أبريل - 2021
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

A A A
طباعة المقال

كشف مسؤول روسي عن إمكانية وقف النظام السوري تعاونه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذا ما تم قبول اقتراح من الدول الغربية للحد من حقوق دمشق في المنظمة.

وكان النظام انضم لاتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية في عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيماوي سابق في الغوطة بريف دمشق.

وقال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن : “إنني أحثكم على التفكير – إذا حرمتم سوريا من حق المشاركة في صنع القرار في المنظمة، فما الهدف من استمرار دمشق في التفاعل معها أصلا؟”.

وأضاف: “إذا كان أعداء سوريا هم أيضا معارضون للتدمير الحقيقي للأسلحة الكيماوية في جميع أنحاء أراضيها، وحققوا ما يريدون، فسنواجه جميعا أوقاتا صعبة للغاية”.

وفي وقت سابق، اقترحت مجموعة من الدول الغربية، بمبادرة من فرنسا، على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتماد مشروع قرار يؤكد عدم امتثال سوريا المزعوم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي حال اعتماد المبادرة فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من حقوق سوريا في المنظمة، تتعلق بحرمان سوريا من حق التصويت في مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي، وكذلك حرمانها استضافة وتنظيم أي فعاليات على أراضيها من خلال المؤتمر والمجلس التنفيذي والفرعي.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من حركة حماس
    حماس: الوساطات لم تكن قوية ولم تضغط على الاحتلال لوقف جرائمه
    مقتدى الصدر
    الصدر: حل البرلمان العراقي مطلب شعبي ولا بديل عنه
    قصف على غزة_ أرشيفية
    استشهاد 5 أطفال فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شمال غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري