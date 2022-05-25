النظام السوري يحتجّ على إنشاء تركيا "منطقة آمنة" داخل الأراضي السورية

أعربت وزارة الخارجية السورية، في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، عن احتجاجها على قيام تركيا، بإنشاء “منطقة آمنة” داخل الأراضي السورية، معتبرةً الإجراء شكلًا من أشكال العدوان.

وفي بيان نقلته وكالة “سانا” الرسمية، اعتبرت الخارجية السورية أنّ “ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما يسمى منطقة آمنة على الأراضي السورية هو عمل من أعمال العدوان وهو نشاط استعماري تسعى من خلاله حكومة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى إنشاء بؤرة متفجرة داخل سوريا”.

وأشار البيان وفقا للوكالة، الى أن “النظام التركي يهدف إلى الاستمرار في رعاية وتسليح وتشغيل تنظيمات إرهابية مسلحة لاستخدامها ضد الشعب السوري، بما يخدم الأجندة المتطرفة التي يتبنّاها النظام التركي والتي باتت تشكل خطراً كبيراً ومستفحلاً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.

الى ذلك، أكدت الوزارة وفق البيان، أنّ دمشق تحتفظ بحقها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ينص عليها الميثاق والقانون الدولي، من أجل إنهاء ممارسات “العدوان التركي”.

وكان أردوغان قد أعلن الاثنين أنّ قوات بلاده ستشنّ قريبًا عمليات عسكرية جديدة على حدود تركيا الجنوبية مع سوريا لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترًا لمكافحة “التهديدات الإرهابية” من هذه المناطق.

وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني التي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار، وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

وفيما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف لمنع التهديد من الفصائل الكردية لها، تعتبر دمشق التواجد التركي في البلاد احتلالا.