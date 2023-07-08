سوريا تلغي اعتماد BBC لبثها تقريرا عن علاقة الأسد بتجارة الكبتاغون

أعلن النظام السوري،السبت، إلغاء اعتماد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بسبب ما وصفته بـ”تقاريرها المضللة”، في خطوة بحق وسيلة إعلام دولية.

وقالت وزارة إعلام النظام في بيان إنه “نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة” تقرر “إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة”.

كما ألغت سلطات النظام اعتماد مراسل إذاعة “بي بي سي” في سورية.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا الشهر الماضي حول ما قالت إنها “روابط مباشرة” بين تجارة الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاجون وعائلة الرئيس بشار الأسد وكذلك الجيش السوري.

ونفت سوريا القيام بأي دور في تجارة مخدرات الكبتاجون.

وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الحكومة السورية بإنتاج وتصدير هذه المادة المخدرة وأشارت إلى ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش وشقيق الرئيس، بأنه من الشخصيات الرئيسية الضالعة في هذه التجارة.

وأضافت أنه منذ اندلاع الحرب عام 2011 “تعمدت قناة ’بي بي سي’… من وقت لآخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري”.

وتسبب النزاع في مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنى التحتية والصناعات في سورية.

وأوردت وزارة إعلام النظام أنه تم “تنبيه القناة أكثر من مرة إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية”.

ومما يذكر أنه من النادر إلغاء اعتماد ممثلي وسائل إعلام دولية في دمشق، حيث يعمل مراسلون محليون في وسائل الإعلام الأجنبية القليلة المتبقية. فيما غادر العديد من الصحافيين الأجانب البلد مع احتدام النزاع.