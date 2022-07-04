النفط العراقية: 3 شركات أمريكية لخدمات حقول النفط تتعهد بالانسحاب من إقليم كردستان

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الواقع في 4 تموز 2022 إن شركات خدمات حقول النفط الأمريكية شلمبرجير وبيكر هيوز وهاليبرتون تعهدت بأن تمتثل لحكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا وأن تنسحب من إقليم كردستان.

أضافت الوزارة في بيان أن الشركات الثلاث أكدت أنها لن تبدأ مشاريع جديدة في الإقليم شبه المستقل وأنها في طور “تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة”.

وقال متحدث باسم بيكر هيوز إن الشركة “التزمت لعقود بدعم حاجات العراق للطاقة، ونحن حريصون على مواصلة عمل هذا طبقا للقوانين اللوائح المحلية.”

ولم ترد كل من هاليبرتون وشلمبرجير على الفور على طلب للتعقيب.

ويأتي بيان وزارة النفط العراقية في أعقاب أشهر من النزاعات بين أربيل وبغداد بعد أن قضت المحكمة الاتحادية في فبراير شباط بأن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.

ومنذ ذلك الحين قامت وزارة النفط بمحاولات جديدة لتنفيذ الحكم، بما في ذلك استدعاء سبع شركات عاملة هناك إلى جلسات قضائية تجارية تأجلت مرارا.

وأبلغ مصدران رويترز في يونيو حزيران أن الوزارة كتبت أيضا إلى مقاولين رئيسيين ومقاولين من الباطن أوائل الشهر الماضي معطية إياهم مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء العقود أو المشاريع القائمة في قطاع النفط التابع لحكومة إقليم كردستان العراق أو مواجهة الإدراج في القائمة السوداء.

ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية.