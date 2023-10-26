النفط مستقر وسط متابعة السوق لتوترات الشرق الأوسط

شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا الخميس إذ تحاول السوق موازنة عوامل متباينة مع متابعة التوترات في الشرق الأوسط بينما تستوعب زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 90.10 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 85.36 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة عند التسوية أمس الأربعاء 26\10\2023 مدفوعة بالمخاوف المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

لكن الأسعار افتقرت إلى اتجاه واضح اليوم الخميس إذ نظر المستثمرون إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على أنه مؤشر على ضعف السحب والطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء 25\10\2023 إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، متجاوزة زيادة قدرها 240 ألف برميل توقعها محللون في استطلاع لرويترز.

وأوضح محللون في سيتي الخميس أن “الأسواق لا تزال متقلبة مع المد والجزر في التوترات بالشرق الأوسط، لكن الأساسيات المهمة أضعف موسميا من المتوقع مع ضعف الطلب على المنتجات في الولايات المتحدة بشكل يثير الدهشة”.

ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون مراقبة التطورات في الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إلى اضطراب أسواق النفط والإمدادات.

وفي الوقت نفسه، استمرت المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي في التأثير على آفاق الطلب على النفط إذ شهدت بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجعا مفاجئا هذا الشهر.