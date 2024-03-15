النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بحوالي 4%

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2024، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالرفع، والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 85.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش بعدما تجاوزت 85 دولارا للبرميل أمس الخميس لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 81.04 دولار.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر تشرين الثاني في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وتتوقع عجزا طفيفا في الإمدادات هذا العام بعدما مدد أعضاء أوبك+ خفض الإنتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت أيضا بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.

وعلى جانب الطلب، ثبت البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، إذ واصلت السلطات إعطاء الأولوية لاستقرار العملة وسط حالة من الضبابية بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع لأسعار الفائدة.