الجمعة 5 رمضان 1445 ﻫ - 15 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بحوالي 4%

منذ ساعة واحدة
آلات استخراج النفط

آلات استخراج النفط

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2024، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالرفع، والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 85.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش بعدما تجاوزت 85 دولارا للبرميل أمس الخميس لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 81.04 دولار.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر تشرين الثاني في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وتتوقع عجزا طفيفا في الإمدادات هذا العام بعدما مدد أعضاء أوبك+ خفض الإنتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت أيضا بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.

وعلى جانب الطلب، ثبت البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، إذ واصلت السلطات إعطاء الأولوية لاستقرار العملة وسط حالة من الضبابية بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع لأسعار الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف على دونيتسك
مسؤول روسي يقول إن قصف أوكراني على "دونيتسك" تسبب بمقتل 3 أطفال
قصف على دونيتسك
مسؤول روسي يقول إن قصف أوكراني على "دونيتسك" تسبب بمقتل 3 أطفال
إيمانويل ماكرون
ماكرون: على أوروبا الاستعداد للرد إذا صعدت روسيا حربها

الأكثر قراءة

ينال صلح
معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!
صورة من الفيديو لحظة اغتيال القيادي في حماس جنوب لبنان
بالفيديو.. لحظة اغتيال القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى