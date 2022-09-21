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النفط يتخلى عن مكاسبه المبكرة مع صعود الدولار

منذ 35 دقيقة
النفط مقابل الدولار

النفط مقابل الدولار

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تخلى النفط عن المكاسب التي حققها، الأربعاء، بعدما طغت قوة الدولار والمخاوف من ركود عالمي على القلق من تعبئة عسكرية روسية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات، أي 0.1 بالمئة، إلى 90.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 1413 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 83.66 دولار.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أنه وقع مرسوما بشأن تعبئة جزئية، وقال إنه يدافع عن الأراضي الروسية وإن الغرب يريد تدمير بلاده.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في وقت لاحق اليوم الأربعاء في سعيه لكبح التضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل أعلى إغلاق مقابل سلة من العملات في أكثر من 20 عاما. وتقلل قوة الدولار من الطلب على النفط لأنها تجعله أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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