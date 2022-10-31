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النفط يتراجع بسبب قيود كوفيد وضعف بيانات نشاط المصانع بالصين

منذ 48 دقيقة
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

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تراجعت أسعار النفط (الاثنين 31-10-2022) بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 95.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 87.43 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة.

وأظهر مسح رسمي يوم الاثنين انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر تشرين الأول متأثرًا بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس بي آي لإدارة الأصول إن توسيع قيود كوفيد-19 في الصين تثير دائما مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.

في الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا.

وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أدى جزئيًا إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 في المئة. وارتفع برنت 2.4 في المئة الأسبوع الماضي محققا مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

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