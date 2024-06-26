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النفط يتراجع بعد بيانات عن قفزة في المخزونات الأمريكية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2024 7:21 صباحًا
أسهم النفط

أسهم النفط

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، بعدما أعلن معهد البترول الأمريكي عن قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية، مما أجج المخاوف حيال طلب أضعف من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وبحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 84.82 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 80.72 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر مطلعة في السوق أن معهد البترول الأمريكي قال إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 914 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام بنحو ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية الرسمية عن مخزونات النفط والوقود في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وقالت المصادر أيضا إن معهد البترول الأمريكي أعلن عن قفزة 3.84 مليون برميل في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين انخفاضا قدره مليون برميل.

وقال محللو بنك إيه.إن.زد إن تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين هذا الشهر فاقم المخاوف حيال التوقعات الاقتصادية، كما أثر ارتفاع الدولار على النفط والسلع الأولية الأخرى بعد تصريحات تميل للتشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وحقق مؤشر الدولار مكاسب طفيفة اليوم الأربعاء بعد أن تقدم بنحو 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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