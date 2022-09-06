الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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النفط يتراجع بعد خفض إنتاج أوبك+

منذ 50 دقيقة
أسواق النفط تشهد ازمة عالمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

أسواق النفط تشهد ازمة عالمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

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تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر، الثلاثاء، لتقلص مكاسب اليوم السابق التي بلغت ثلاثة في المئة، بعدما اُعتبر اتفاق مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول بمثابة تحرك رمزي إلى حد كبير لوقف تراجع الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 95.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89.13 دولار للبرميل، وزادت 2.26 دولار، أي 2.6 بالمئة، عن إغلاق يوم الجمعة. وكانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، ويطلق عليهم أوبك+، اتفقوا على التراجع عن زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول بعد أن أبدت السعودية وأعضاء آخرون قلقهم من تراجع الأسعار منذ يونيو حزيران رغم شح الإمدادات.

وقال محللون، لم يتوقعوا الاتفاق حتى بعد أن قالت السعودية إنها تريد دعم الأسعار، إن الخفض رمزي في الغالب بالنظر إلى أن أوبك+ لم تتمكن من تحقيق أهدافها الإنتاجية.

وفي دعم إضافي للأسعار، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مما يعني تأخير أي عودة لنحو مليون برميل يوميا من الخام الإيراني إلى السوق.

    المصدر :
  • رويترز

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