الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يتراجع بفعل ارتفاع الدولار

منذ ساعتين
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد تحقيق مكاسب على مدى سبعة أسابيع متتالية مدعومة بشح الإمدادات الناجم عن تخفيضات مجموعة أوبك+ للإنتاج، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين وتأثير ارتفاع الدولار.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 86.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 82.95 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار في الوقت الذي عزز فيه مؤشر الدولار الأمريكي مكاسبه اليوم الاثنين بعد أن أدت زيادة أكبر قليلا في أسعار المنتجين الأمريكيين في يوليو تموز إلى رفع عوائد سندات الخزانة رغم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع أسعار الفائدة.

قالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن تحركات أسعار النفط ستبقى محدودة النطاق هذا الأسبوع إذ قد يؤدي تباطؤ التعافي الاقتصادي للصين وقوة الدولار الأمريكي إلى خفض الأسعار، لكن أوبك+ ستفعل كل ما يلزم للحفاظ على تقليص المعروض وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضات الإمدادات التي تقوم بها كل من السعودية وروسيا في إطار التحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أو ما يعرف باسم أوبك+ إلى تقليص مخزونات النفط بقية هذا العام وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار حسبما أفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري يوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار الأمريكي والين الياباني
الين إلى أدنى مستوياته خلال عام.. والدولار يصعد
فيضانات في روسيا
روسيا.. إجلاء أكثر من 2500 شخص بسبب الفيضانات
نيوزيلندا ترفع قيود كورونا
كورونا
بعد 3 سنوات.. نيوزيلندا ترفع كل قيود كورونا

الأكثر قراءة

شاحنة حزب الله في الكحاله
تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة عن حمولة شاحنة حزب الله في الكحاله!
مشهد لسارة أبي كنعان ووسام فارس من مسلسل "بالقلب"
"طلعت الإشاعة مظبوطة".. فيديو يُوثّق "قصة حب" سارة أبي كنعان ووسام فارس
الضاحية الجنوبية
رسالة صوتيّة من "الضاحية": أوقفوا شاحنات الأسلحة.. "الحزب مليان زعران وجواسيس"