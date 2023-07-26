النفط يتراجع بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها حدت من الخسائر.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.35 دولار للبرميل، منخفضا 28 سنتا أو 0.4 بالمئة.

قال هيرويوكي كيكوكاوا،رئيس إن.إس تريدينج، وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز، “زيادة مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي تسببت في بعض عمليات البيع”، مضيفا أن المستثمرين عمدوا أيضا إلى ترتيب مراكزهم قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو تموز، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم تراجعا قدره 2.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.04 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.61 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات اليوم الأربعاء.

وتراجعت الأسعار بعد أن بلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أمس الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية أربع مرات متتالية مع توقعات تقلص إمدادات الخام بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها للإنتاج.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية صدرت أمس أن صادرات النفط السعودية تراجعت نحو 40 بالمئة في مايو أيار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

في غضون ذلك، تعهد القادة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بتعزيز دعم السياسة الاقتصادية.